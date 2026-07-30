Die Vorhersage:
In der Nordwesthälfte Bewölkungszunahme und einzelne, teils kräftige Schauer. Im Norden auch Gewitter mit Windböen bis Orkanstärke. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 26 bis 31 Grad an der See, sonst 32 bis 39 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung vom Osten in den Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst meist trocken. Temperaturen 23 bis 38 Grad.
In der Nordwesthälfte Bewölkungszunahme und einzelne, teils kräftige Schauer. Im Norden auch Gewitter mit Windböen bis Orkanstärke. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 26 bis 31 Grad an der See, sonst 32 bis 39 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung vom Osten in den Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst meist trocken. Temperaturen 23 bis 38 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag heiter bis wolkig, in der östlichen Mitte und im Süden örtlich Schauer. 24 bis 32 Grad.
Am Samstag heiter bis wolkig, in der östlichen Mitte und im Süden örtlich Schauer. 24 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.