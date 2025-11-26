Die Vorhersage:
Nachts gebietsweise Auflockerungen, später Nebel. An den Alpen etwas Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bewölkt, nachmittags leichter Regen. In der Südosthälfte größtenteils aufgelockert bewölkt. Temperaturen 1 bis 8 Grad.
Nachts gebietsweise Auflockerungen, später Nebel. An den Alpen etwas Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bewölkt, nachmittags leichter Regen. In der Südosthälfte größtenteils aufgelockert bewölkt. Temperaturen 1 bis 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag meist stark bewölkt, im Nordwesten und in der Mitte zeitweise leichter Regen. Im Südosten teils aufgelockert bewölkt, teils zäher Hochnebel. 2 bis 10 Grad.
Am Freitag meist stark bewölkt, im Nordwesten und in der Mitte zeitweise leichter Regen. Im Südosten teils aufgelockert bewölkt, teils zäher Hochnebel. 2 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.