Wetter
Im Nordwesten leichter Regen, im Südosten locker bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Von Nordwesten her sorgt vorübergehend schwacher Hochdruckeinfluss für eine Wetterberuhigung. Im Südosten ist unter Tiefdruckeinfluss feuchte und kalte Luft vorherrschend.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts gebietsweise Auflockerungen, später Nebel. An den Alpen etwas Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bewölkt, nachmittags leichter Regen. In der Südosthälfte größtenteils aufgelockert bewölkt. Temperaturen 1 bis 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag meist stark bewölkt, im Nordwesten und in der Mitte zeitweise leichter Regen. Im Südosten teils aufgelockert bewölkt, teils zäher Hochnebel. 2 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.