Die Vorhersage:
In der Nordwesthälfte zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder. In der Südosthälfte nach mitunter zäher Nebelauflösung sonnig. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. Morgen von Westen her ausbreitende dichte Wolken und Regen, am Nachmittag den Nordosten und die Mitte erreichend. Sonst meist sonnig. Temperaturen von 12 Grad im Nordosten bis 20 Grad im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag überwiegend stark bewölkt, im Nordwesten Auflockerungen. Gebietsweise Regen, im Süden teils länger anhaltend. 10 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.