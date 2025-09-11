Heute früh zieht dieser über Vorpommern ab. Dann dort wie im Osten zunächst teils sonnig. Sonst wechselnd bewölkt und Schauer, am Nachmittag auch einzelne Gewitter. 17 bis 24 Grad.
Am morgigen Freitag wechselhaft, dabei einzelne Schauer und kurze Gewitter. Im Norden länger anhaltender Regen, vereinzelt gewittrig. 18 bis 22 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Osten zunächst teils sonnig, im Verlauf Bewölkungsverdichtung mit einzelnen Schauern. Sonst meist stark bewölkt und regnerisch, vereinzelt gewittrig. 17 bis 23 Grad.
Am Samstag im Osten zunächst teils sonnig, im Verlauf Bewölkungsverdichtung mit einzelnen Schauern. Sonst meist stark bewölkt und regnerisch, vereinzelt gewittrig. 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.