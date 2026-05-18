Wetter

Im Osten und Südosten freundlich, von Westen her Regenwolken, 14 bis 22 Grad

Das Wetter: Im Osten und Südosten freundlich und meist trocken. Sonst wolkig und von Westen her sich ausbreitender schauerartiger Regen, örtlich auch Gewitter. Höchstwerte von West nach Ost 14 bis 22 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden wolkig, sonst zunächst heiter. Im Tagesverlauf Aufzug von Quellwolken und einzelne Schauer, im Nordosten auch Gewitter. Am Abend von Westen aufkommender schauerartiger Regen. 15 bis 21 Grad.