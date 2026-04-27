Daniela Klette vor Gericht (Archivbild). (picture alliance / dpa / Reuters / Pool / Wolfgang Rattay)

Sofern keine weiteren Beweisanträge gestellt werden, wird die Staatsanwaltschaft am Vormittag ihren Schlussvortrag halten. Sie wirft der 67-Jährigen unter anderem versuchten Mord aus Habgier vor. Außerdem legen die Ermittler der Angeklagten Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last. Bei einer Verurteilung droht Klette eine mehrjährige Haftstrafe. Sie war im Februar 2024 in Berlin gefasst worden, wo sie lange unter falschem Namen gelebt hatte.

Vor dem Landgericht Verden geht es nur um die Überfälle, mit denen die ehemaligen RAF-Mitglieder ihr Leben im Untergrund finanziert haben sollen. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die RAF schon aufgelöst. Die Mitgliedschaft in der linksterroristischen Vereinigung selbst ist mittlerweile verjährt. Klette könnte aber noch wegen drei Anschlägen zwischen 1990 und 1993 vor Gericht kommen. Die Bundesanwaltschaft erhob deshalb kürzlich Anklage.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.