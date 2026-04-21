Umfrage

Im Schnitt fast 50 Apps auf Smartphones installiert

TikTok, Bumble, der DB-Navigator oder einfach ein Schrittzähler - die meisten Menschen haben viele Apps auf ihrem Smartphones installiert. Im Schnitt sind es 46 - und zwar zusätzlich zu den bereits vorinstallierten. Das hat eine Umfrage des Digital-Branchenverbands Bitcom ergeben.