Demnach nutzten mehr als 80 Prozent der Befragten Kurznachrichten-Apps, also zum Beispiel WhatsApp oder Signal. Finanz- und Bezahl-Apps und Email-Apps waren ihnen fast genauso wichtig. Mehr als die Hälfte nutzte unter anderem noch Foto-, Wetter-, Navigations- und Nachrichten-Apps, sowie soziale Medien und Streaming-Apps. Auch KI-Apps gewinnen an Bedeutung. Für fast die Hälfte der Befragen waren ChatGPT, Sprachassistenten und Co. besonders wichtig.
Nur vier Prozent der Befragten hatten keine App zusätzlich zu den Vorinstallierten auf ihrem Smartphone.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.