Umfrage
Im Schnitt fast 50 Apps auf Smartphones installiert

TikTok, Bumble, der DB-Navigator oder einfach ein Schrittzähler - die meisten Menschen haben viele Apps auf ihrem Smartphones installiert. Im Schnitt sind es 46 - und zwar zusätzlich zu den bereits vorinstallierten. Das hat eine Umfrage des Digital-Branchenverbands Bitcom ergeben.

    Ein Sportler nutzt eine Fitness-App auf seinem Smartphone während einer Pause im Fitnessstudio. Er sitzt dort, konzentriert auf sein Smartphone und verfolgt mithilfe einer Fitness-App seine Fortschritte und Trainingseinheiten.
    Ein Sportler nutzt eine Fitness-App auf seinem Smartphone (IMAGO / YAY Images)
    Demnach nutzten mehr als 80 Prozent der Befragten Kurznachrichten-Apps, also zum Beispiel WhatsApp oder Signal. Finanz- und Bezahl-Apps und Email-Apps waren ihnen fast genauso wichtig. Mehr als die Hälfte nutzte unter anderem noch Foto-, Wetter-, Navigations- und Nachrichten-Apps, sowie soziale Medien und Streaming-Apps. Auch KI-Apps gewinnen an Bedeutung. Für fast die Hälfte der Befragen waren ChatGPT, Sprachassistenten und Co. besonders wichtig.
    Nur vier Prozent der Befragten hatten keine App zusätzlich zu den Vorinstallierten auf ihrem Smartphone.
    Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.