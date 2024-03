Welternährungsprogramm

Menschen verlassen wegen des Kriegs die sudanesische Hauptstadt Khartoum (Archivbild). (picture alliance / Associated Press / Uncredited)

Mehr als 25 Millionen Menschen hungerten in dem Bürgerkriegsland sowie in den Nachbarstaaten Südsudan und Tschad, in die sie geflüchtet seien, teilte die UNO-Organisation mit. Die Menschen im Sudan seien vergessen worden, sagte Exekutivdirektorin McCain. Derzeit befänden sich 90 Prozent der Menschen, die dringend Nahrungsmittelhilfe benötigten, in für Hilfsorganisationen unzugänglichen Gebieten. Millionen von Menschenleben seien gefährdet.

Seit knapp elf Monaten kämpft in dem nordostafrikanischen Land mit rund 44 Millionen Einwohnern die Armee gegen die Miliz RSF. Nach UNO-Angaben sind seit Beginn der Gewalt rund acht Millionen Menschen innerhalb des Landes geflüchtet oder vertrieben worden - die aktuell größte Zahl weltweit in einem Konflikt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.