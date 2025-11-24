Wetter

Im Süden Regen mit Glatteiswarnung, sonst Schauer, im Osten auch Auflockerungen, 0 bis 8 Grad

Das Wetter: Vielfach stark bewölkt bis bedeckt. In einem breiten Streifen von der Schweiz bis zum Bayerischen Wald länger andauernde, teils ergiebiger Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteisbildung in Teilen von Baden-Württemberg und Bayern. Sonst vom Westen bis zur Mitte einzelne Schauer, im Osten kurze Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 0 Grad an der Oder und bis 8 Grad im Aachener Raum. Morgen im Südosten teils kräftige Schneefälle. Im Westen und Südwesten Regen. Nach Norden und Osten kaum Regen, aber auch dort vielfach bedeckt.