Wetter

Im Süden Schauer, sonst Sonne und Wolken im Wechsel, 8 bis 13 Grad

Das Wetter: Im Süden wechselhaft mit Schauern, in den Hochlagen Schnee. Im übrigen Land sonnige Abschnitte. 8 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, an den Küsten teils heiter. Im Norden und am Alpenrand einzelne Schauer, sonst meist trocken. 8 bis 15 Grad.

25.04.2023