Wetter

Im Süden Sonne, im Norden und Osten Regen, 21 bis 31 Grad

Das Wetter: Südlich des Mains häufig Sonne oder nur locker bewölkt und meist trocken. In den übrigen Landesteilen wechselnd, mitunter auch stark bewölkt. Insbesondere im Osten und Nordosten häufig schauerartig verstärkter Regen, örtlich auch kräftige Gewitter. 21 bis 31 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit teils schauerartigen Regenfällen und Gewittern. Temperaturen zwischen 22 Grad an den Küsten und bis 28 Grad im Rhein-Main-Gebiet.