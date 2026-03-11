Wechselnd bewölkt, im Süden und Osten länger sonnig. Im Tagesverlauf von Westen her einsetzender Regen. 11 bis 18 Grad.
Morgen im Südosten anfangs stärker bewölkt und etwas Regen. Ansonsten meist trocken und leicht bewölkt, teils sonnig. 12 bis 16 Grad, an der Nordsee kühler.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag von Westen bis zur Mitte Regen, sonst teilweise heiter und trocken. 14 bis 18 Grad.
