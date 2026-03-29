Wetter

Im Südosten Regen, sonst meist trocken. Tiefstwerte +2 bis -4 Grad.

Das Wetter: Im Südosten regnerisch, ab etwa 400 Meter Schneefall. Im Nordwesten wolkig oder gering bewölkt und nur einzelne Schauer. Tiefstwerte +2 bis -4 Grad. Am Tage südlich der Donau etwas Niederschlag. Sonst heiter bis wolkig. Später im Nordwesten stärkerer Aufzug von Wolken. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen stark bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 5 und 11 Grad.