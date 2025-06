Wetter

Im Südosten Unwettergefahr, 20 bis 30 Grad

Das Wetter: Wechselnd bewölkt, im Norden auch stärker. In der Mitte gebietsweise trocken. Im Süden und Südosten kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. In der Nordhälfte ostwärts abziehende Schauer, örtlich schwere Sturmböen. Höchstwerte von Nordwest nach Südost 20 bis 30 Grad. Morgen im Norden wolkig mit etwas Regen, später auch in der Mitte. Im Süden heiter. 20 bis 31 Grad.