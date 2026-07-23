Im Südwesten vielfach heiter. Ansonsten wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Osten auch Schauer und kurze Gewitter. 19 bis 27 Grad. Am morgigen Freitag viel Sonne. Im Norden und Nordwesten dichtere Wolken, an den Küsten einzelne Schauer. 20 bis 30 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag erneut heiter, im Norden wechselnd bewölkt mit kurzen Schauern, später im Südwesten und am Alpenrand teils kräftige Gewitter. 21 bis 32 Grad.
Am Samstag erneut heiter, im Norden wechselnd bewölkt mit kurzen Schauern, später im Südwesten und am Alpenrand teils kräftige Gewitter. 21 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.