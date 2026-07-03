Wetter
Im Südwesten und Süden meist sonnig, sonst teils Schauer

Das Wetter: An den Alpen und im Vorland stark bewölkt und anfangs etwas Regen. Sonst unterschiedlich bewölkt, vor allem im Südwesten und Süden im Tagesverlauf meist sonnig. Im Norden und Osten vereinzelte Schauer. Höchstwerte zwischen 18 Grad an den Küsten und 28 Grad am Oberrhein. Morgen in der Südhälfte heiter bis sonnig und trocken. Im Norden und Osten im Tagesverlauf etwas Regen oder Schauer. Höchstwerte zwischen 20 Grad im Norden und 30 Grad im Südwesten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag in der Südhälfte oft sonnig und trocken. Sonst unterschiedlich bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. 20 bis 30 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.