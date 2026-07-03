Wetter

Im Südwesten und Süden meist sonnig, sonst teils Schauer

Das Wetter: An den Alpen und im Vorland stark bewölkt und anfangs etwas Regen. Sonst unterschiedlich bewölkt, vor allem im Südwesten und Süden im Tagesverlauf meist sonnig. Im Norden und Osten vereinzelte Schauer. Höchstwerte zwischen 18 Grad an den Küsten und 28 Grad am Oberrhein. Morgen in der Südhälfte heiter bis sonnig und trocken. Im Norden und Osten im Tagesverlauf etwas Regen oder Schauer. Höchstwerte zwischen 20 Grad im Norden und 30 Grad im Südwesten.