Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch wechselnd bewölkt, teils Schauer und kurze Gewitter bei 15 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Zunächst verbreitet sonnig oder locker bewölkt, später im Westen und Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 20 bis 29 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. Im Norden Schauer und einzelne Gewitter. Vom Süden bis in die östliche Mitte örtlich länger andauernder Regen. In den übrigen Landesteilen weitgehend trocken. 15 bis 21 Grad.