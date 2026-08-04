Die Vorhersage:
Im Nordosten und Osten Schauer und Gewitter. Sonst nach sonnigem Start zunächst einzelne, später vermehrt kräftige Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und Hagel. Abends von Südwesten her weitere Gewitter. Höchstwerte 30 bis 38 Grad, an den Küsten bis 30 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, vor allem im Osten und Südosten teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Temperaturen 25 bis 35 Grad.
Im Nordosten und Osten Schauer und Gewitter. Sonst nach sonnigem Start zunächst einzelne, später vermehrt kräftige Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und Hagel. Abends von Südwesten her weitere Gewitter. Höchstwerte 30 bis 38 Grad, an den Küsten bis 30 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, vor allem im Osten und Südosten teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Temperaturen 25 bis 35 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Südosten Schauer und Gewitter. 24 bis 32 Grad.
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Südosten Schauer und Gewitter. 24 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.