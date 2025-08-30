Wetter
Im Tagesverlauf verbreitet Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdruckkomplex über Nordwesteuropa führt mit südwestlicher Strömung mäßig warme Meeresluft heran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Tagesverlauf verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, am Abend im Südwesten nachlassend. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. Von Nordwesten und Westen auf die Mitte übergreifend Regen. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen 19 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und langsam ostwärts vorankommender Regen. 18 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.