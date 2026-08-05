Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung. Von der Mitte bis in den Osten sowie in der Südosthälfte Schauer und teils kräftige Gewitter. Gegen Abend südlich der Donau Unwetter möglich. Höchstwerte im Nordwesten 25 bis 30, sonst 30 bis 37 Grad mit den höchsten Werten in Ostbayern. Morgen im Nordwesten und Südosten Schauer und Gewitter. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen 21 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden dichtere Wolkenfelder und vereinzelt etwas Regen. Im Rest des Landes heiter, im Südwesten auch länger sonnig. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.