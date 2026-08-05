Wetter Im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung, gebietsweise Schauer und teils kräftige Gewitter
Das Wetter: Zunehmende Quellbewölkung. Von der Mitte bis in den Osten sowie in der Südosthälfte Schauer und teils kräftige Gewitter. Gegen Abend südlich der Donau Unwetter möglich. Höchstwerte 25 bis 37 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gibt außer im Norden und Westen eine Warnung vor extremer Wärmebelastung aus. Morgen im Nordwesten und Südosten Schauer und Gewitter. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen 21 bis 31 Grad.