Wetter
Im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung, gebietsweise Schauer und teils kräftige Gewitter

Das Wetter: Zunehmende Quellbewölkung. Von der Mitte bis in den Osten sowie in der Südosthälfte Schauer und teils kräftige Gewitter. Gegen Abend südlich der Donau Unwetter möglich. Höchstwerte 25 bis 37 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gibt außer im Norden und Westen eine Warnung vor extremer Wärmebelastung aus. Morgen im Nordwesten und Südosten Schauer und Gewitter. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen 21 bis 31 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Norden dichtere Wolkenfelder und vereinzelt etwas Regen. Im Rest des Landes heiter, im Südwesten auch länger sonnig. 19 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.