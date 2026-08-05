Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden dichtere Wolkenfelder und vereinzelt etwas Regen. Im Rest des Landes heiter, im Südwesten auch länger sonnig. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.