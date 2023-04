Das Wetter bleibt in Deutschland wechselhaft. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Morgen nach Osten abziehender Regen. Danach meist heiter bis wolkig und trocken, nur im Norden und Nordwesten Schauer. Gegen Abend erneut Regen, teils Gewitter und Sturmböen. Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen, vereinzelt kurze Gewitter. Nur zwischen Main und Donau sowie im Osten trocken mit heiteren Abschnitten. Höchstwerte 9 Grad an der Nordsee bis örtlich 19 Grad in der Lausitz.

