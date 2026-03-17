Die Vorhersage:
In der Westhälfte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen, bis zum Abend nachlassend. In der Osthälfte heiter. Höchstwerte 9 bis 16, südlich der Donau 6 bis 10 Grad. Morgen verbreitet sonnig bei 10 bis 18 Grad.
In der Westhälfte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen, bis zum Abend nachlassend. In der Osthälfte heiter. Höchstwerte 9 bis 16, südlich der Donau 6 bis 10 Grad. Morgen verbreitet sonnig bei 10 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden aufziehende Bewölkung und im Küstenumfeld etwas Regen. Sonst sonnig. 10 bis 20 Grad.
Am Donnerstag im Norden aufziehende Bewölkung und im Küstenumfeld etwas Regen. Sonst sonnig. 10 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.