Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Westen bewölkt und etwas Regen, später teils kräftige Schauer und Gewitter. Im Osten und Süden längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen im Osten und Südosten anfangs länger sonnig. Sonst bei wechselnder Bewölkung vor allem vom Südwesten bis in die Mitte Schauer und Gewitter. Temperaturen von 19 Grad im Westen bis 29 Grad im Osten.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag in der Westhälfte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Südwesten heiter. Im Osten wolkig mit Schauern, im Tagesverlauf ostwärts abziehend. 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.