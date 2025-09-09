Die Vorhersage:
In der Westhälfte bei dichter Bewölkung gewittrig verstärkter Regen. Vor allem entlang und westlich des Rheins erhöhte Gefahr von Starkregen. In der Eifel extremes Unwetter durch heftigen Starkregen. Es bestehen Unwetterwarnungen für mehrere Bundesländer. Im Tagesverlauf verlagern sich die Niederschläge nordostwärts. Im Südwesten ab dem Mittag auflockernde Bewölkung und kaum noch Schauer. Im äußersten Osten sonnig. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, im Süden kräftiger Regen, später auch im Osten. Temperaturen 17 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag unterschiedlich bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 18 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.