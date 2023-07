Eine Gewitterzelle mit dunklen Regenwolken (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Morgen verbreitet dicht bewölkt mit weiteren Niederschlägen. Im Westen längere Aufheiterungen und nur noch vereinzelte Schauer. Temperaturen im Nordwesten 21 bis 29 Grad, sonst 29 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag zunächst verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf von Südwesten her kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Auch an der Nordsee zeitweise etwas Regen. Im Nordosten und Osten trocken. 21 bis 36 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.