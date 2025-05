Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Westen neben lockeren Wolken erneut viel Sonne. Im Osten sowie an den Alpen im Tagesverlauf etwas stärkere Quellbewölkung. Einzelne Schauer möglich. Höchstwerte 17 bis 21, im Osten bis 15 Grad. Morgen in der Westhälfte locker bewölkt oder sonnig, in der Osthälfte wechselnd wolkig und gebietsweise Schauer. Temperaturen 15 bis 22 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag Wechsel von Sonne und Wolken, im Osten und Süden örtlich Schauer. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.