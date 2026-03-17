Wetter
Im Westen Regen, im Osten Sonne, 9 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte gebietsweise Regen. In der Osthälfte vielfach heiter oder sonnig. 9 bis 16 Grad. Morgen vielfach sonnig. 10 bis 18 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden aufziehende Bewölkung und im Küstenumfeld etwas Regen. Sonst heiter bis sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 10 und 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.