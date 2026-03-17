Wetter
Im Westen Regen, im Osten Sonne, 9 bis 16 Grad
Das Wetter: In der Westhälfte gebietsweise Regen. In der Osthälfte vielfach heiter oder sonnig. 9 bis 16 Grad. Morgen vielfach sonnig. 10 bis 18 Grad.
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Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden aufziehende Bewölkung und im Küstenumfeld etwas Regen. Sonst heiter bis sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 10 und 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.