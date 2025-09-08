Wetter
Im Westen Schauer, im Osten meist sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: An der Vorderseite einer Tiefdruckzone über West- und Nordwesteuropa wird warme Luft herangeführt, bevor Tiefausläufer das Wetter wechselhafter und etwas kühler gestalten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Westen und Südwesten Bewölkungsverdichtung und aufkommender Regen. Sonst überwiegend gering bewölkt oder klar, im Osten und Süden stellenweise Nebel. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tag im Westen bewölkt mit Schauern. Im Nordosten und Osten meist sonnig. Temperaturen 22 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Westen teils kräftiger Regen, im Osten gering bewölkt oder sonnig. 17 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.