Die Vorhersage:
Nachts im Westen und Südwesten Bewölkungsverdichtung und aufkommender Regen. Sonst überwiegend gering bewölkt oder klar, im Osten und Süden stellenweise Nebel. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tag im Westen bewölkt mit Schauern. Im Nordosten und Osten meist sonnig. Temperaturen 22 bis 26 Grad.
Nachts im Westen und Südwesten Bewölkungsverdichtung und aufkommender Regen. Sonst überwiegend gering bewölkt oder klar, im Osten und Süden stellenweise Nebel. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tag im Westen bewölkt mit Schauern. Im Nordosten und Osten meist sonnig. Temperaturen 22 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Westen teils kräftiger Regen, im Osten gering bewölkt oder sonnig. 17 bis 25 Grad.
Am Dienstag im Westen teils kräftiger Regen, im Osten gering bewölkt oder sonnig. 17 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.