Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht nord- und ostwärts ausgreifende Schauer und teils kräftige Gewitter, im Süden Unwetter durch heftigen Starkregen. Zwischen Vorpommern und Ostsachsen noch trocken, im Westen abklingende Niederschläge. Tiefstwerte zwischen 20 und 13 Grad. Morgen in der Osthälfte stark bewölkt und gebietsweise ergiebiger Regen, teils auch stark und gewittrig durchsetzt. Sonst wechselnd bewölkt und von Westen her Schauer. 22 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag südlich der Donau zeitweilig Sonnenschein. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit zahlreichen Schauern und kurzen Gewittern. 21 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.