Die Vorhersage:
Nachts im Westen dicht bewölkt, gebietsweise Regen. Am Rhein erhöhte Starkregengefahr, lokal Unwetter möglich. Im Osten teils klar, teils wechselnd bewölkt und trocken. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tag vom Westen nordostwärts ziehende Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Im äußersten Osten sonnig. Im Südwesten ab dem Mittag auflockernde Bewölkung. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
Nachts im Westen dicht bewölkt, gebietsweise Regen. Am Rhein erhöhte Starkregengefahr, lokal Unwetter möglich. Im Osten teils klar, teils wechselnd bewölkt und trocken. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tag vom Westen nordostwärts ziehende Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Im äußersten Osten sonnig. Im Südwesten ab dem Mittag auflockernde Bewölkung. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Süden kräftiger Regen, später auch im Osten. 17 bis 24 Grad.
Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Süden kräftiger Regen, später auch im Osten. 17 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.