Wetter
Im Westen teils heiter, sonst verbreitet Schauer und Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Tiefs über dem Nordmeer schwenkt langsam über Deutschland hinweg nach Osten. Dahinter fließt etwas kühlere Meeresluft ein.

    Die Vorhersage:
    In der Westhälfte wechselnd bewölkt, teils heiter, örtlich Schauer. Von Südwesten her einzelne, teils kräftige Gewitter. In der Osthälfte stark bewölkt und weiterer, lokal gewittrig verstärkter Regen. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Morgen nach Nebelauflösung heiter oder sonnig bei 20 bis 25 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag abgesehen von Schleierwolken sonnig. Temperaturen 24 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.