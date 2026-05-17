Wetter
Im Westen und Nordwesten gebietsweise Regen. Sonst meist heiter bis wolkig, am Nachmittag örtlich Schauer

Das Wetter: Im Westen und Nordwesten stark bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst meist heiter bis wolkig, am Nachmittag örtlich Schauer. Höchsttemperaturen 14 bis 20 Grad. Morgen im Osten und Südosten freundlich, in den übrigen Gebieten wolkig und von Westen sich ausbreitender schauerartiger Regen, örtlich Gewitter. 14 bis 22 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag in der Mitte und im Süden vereinzelt etwas Regen, sonst nach rascher Nebelauflösung zunächst heiter. Im Tagesverlauf Quellwolkenbildung und einzelne Schauer, im Osten auch Gewitter. 15 bis 21 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.