Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag in der Mitte und im Süden vereinzelt etwas Regen, sonst nach rascher Nebelauflösung zunächst heiter. Im Tagesverlauf Quellwolkenbildung und einzelne Schauer, im Osten auch Gewitter. 15 bis 21 Grad.
Am Dienstag in der Mitte und im Süden vereinzelt etwas Regen, sonst nach rascher Nebelauflösung zunächst heiter. Im Tagesverlauf Quellwolkenbildung und einzelne Schauer, im Osten auch Gewitter. 15 bis 21 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.