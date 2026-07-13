Wetter

Im Westen und Süden sonnig, sonst Wolken, im Norden und Nordosten einzelne Gewitter, 25 bis 35 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordosten zunächst Quellwolken, später einzelne Schauer oder Gewitter. Im Westen und Süden sonnig und trocken. In den übrigen Landesteilen wolkig. Höchsttemperaturen 25 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten entlang des Rheins. An den Küsten kühler. Morgen im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig und trocken. Sonst teils wolkig, teils sonnig. Im Tagesverlauf im Süden einzelne, teils kräftige Gewitter. Höchstwerte von Nord nach Süd 21 bis 36 Grad.