Wetter
Im Westen und Süden sonnig, sonst Wolken, im Norden und Nordosten einzelne Gewitter, 25 bis 35 Grad

Das Wetter: Vielerorts wolkig, im Norden und Nordosten einzelne Schauer oder Gewitter. Im Westen und Süden sonnig und trocken. 25 bis 35 Grad. Vom nördlichen Rheinland bis nach Baden-Württemberg gilt eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Morgen im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig. Sonst teils wolkig, teils sonnig. Im Süden einzelne, teils kräftige Gewitter. 21 bis 36 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch zunächst sonnig oder nur leicht bewölkt. Später im Südwesten und Süden Quellwolken. 27 bis 34 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.