Wetter Im Westen und Süden sonnig, sonst Wolken, im Norden und Nordosten einzelne Gewitter, 25 bis 35 Grad
Das Wetter: Vielerorts wolkig, im Norden und Nordosten einzelne Schauer oder Gewitter. Im Westen und Süden sonnig und trocken. 25 bis 35 Grad. Vom nördlichen Rheinland bis nach Baden-Württemberg gilt eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Morgen im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig. Sonst teils wolkig, teils sonnig. Im Süden einzelne, teils kräftige Gewitter. 21 bis 36 Grad.