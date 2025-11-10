Die Vorhersage:
Nachts überwiegend dicht bewölkt oder neblig trüb. In der Westhälfte regional Auflockerungen, in der Osthälfte gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Am Tag im Westen nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, am Abend leichter Regen. Sonst dicht bewölkt oder neblig trüb, örtlich etwas Regen. Temperaturen 7 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag in der Nordosthälfte meist stark bewölkt mit leichtem Regen. In der Südwesthälfte wechselnd bewölkt, am Oberrhein auch länger sonnig. 8 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.