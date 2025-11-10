Wetter
Im Westen wechselnd, sonst dicht bewölkt, örtlich etwas Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Bei schwachem Zwischenhocheinfluss bestimmt weiter milde und recht feuchte Luft das Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts überwiegend dicht bewölkt oder neblig trüb. In der Westhälfte regional Auflockerungen, in der Osthälfte gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Am Tag im Westen nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, am Abend leichter Regen. Sonst dicht bewölkt oder neblig trüb, örtlich etwas Regen. Temperaturen 7 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag in der Nordosthälfte meist stark bewölkt mit leichtem Regen. In der Südwesthälfte wechselnd bewölkt, am Oberrhein auch länger sonnig. 8 bis 15 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.