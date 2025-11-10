Die Vorhersage:
Im Westen nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, am Abend leichter Regen. Sonst dicht bewölkt oder neblig trüb, örtlich etwas Regen. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen in der Nordosthälfte meist stark bewölkt mit leichtem Regen. In der Südwesthälfte wechselnd bewölkt, am Oberrhein auch länger sonnig. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden Durchzug dichter Wolkenfelder. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. Bei Nebel um 8, sonst 10 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.