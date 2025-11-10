Wetter
Im Westen wechselnd, sonst dicht bewölkt, örtlich etwas Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Bei schwachem Zwischenhocheinfluss bestimmt weiter milde und recht feuchte Luft das Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Westen nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, am Abend leichter Regen. Sonst dicht bewölkt oder neblig trüb, örtlich etwas Regen. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen in der Nordosthälfte meist stark bewölkt mit leichtem Regen. In der Südwesthälfte wechselnd bewölkt, am Oberrhein auch länger sonnig. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden Durchzug dichter Wolkenfelder. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. Bei Nebel um 8, sonst 10 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.