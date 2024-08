Israel - die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem (picture alliance/dpa-Zentralbild/Matthias Tödt)

Nach Angaben der Ermittler wird Scheich Ekrima Sabri Aufwiegelung vorgeworfen. In seiner Predigt hatte der Imam die Tötung des Hamas-Anführers Hanija thematisiert und dessen Tod betrauert. Die israelischen Sicherheitsbehörden verhören den islamischen Geistlichen derzeit.

Hanija war heute in Katar beerdigt worden. Zu einer Trauerfeier versammelten sich tausende Menschen in der Hauptstadt Doha. Der Anführer der Terrororganisation Hamas war in der Nacht zum Mittwoch während eines Besuchs in Teheran getötet worden. Der Iran und die Hamas machen Israel für den Anschlag verantwortlich.

