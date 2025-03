Nach Festnahme in der Türkei

Der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu wurde gestern festgenommen. (picture alliance / Sipa USA / Depo Photos)

Staatsanwälte und Richter müssten handeln und sich um eine Handvoll Ihrer Kollegen kümmern, die die Justiz ruinierten und die Türkei in der ganzen Welt in Verruf brächten, erklärte der Oppositionspolitiker. Er vertraue der türkischen Justiz. Zugleich rief er die Bevölkerung zum Ungehorsam auf. Es sei an der Zeit, die Stimme zu erheben. Imamoglu war gestern festgenommen worden. Ihm wird unter anderem Korruption und Unterstützung einer Terrorgruppe zur Last gelegt. Er galt bei der Präsidentschaftswahl bisher als aussichtsreichster Herausforderer von Amtsinhaber Erdogan.

Heute folgten weitere Festnahmen. Derweil gingen die Proteste gegen das Vorgehen der türkischen Justiz weiter.

