Digitalisierung

Immer mehr ältere Menschen freunden sich mit Online-Banking an (Archivbild). (Hans Wiedl/dpa-Zentralbild)

In der Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren sind es inzwischen 83 Prozent, wie eine repräsentative Umfrage des Branchenverbandes Bitkom ergab. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 77 Prozent, das Jahr davor bei 61 Prozent. Auch in der Altersgruppe ab 75 Jahren nutzen inzwischen 43 Prozent das Internet, um Geld zu überweisen oder Kontoauszüge abzurufen. Über alle Altersgruppen hinweg lag der Erhebung zufolge die Quote bei 86 Prozent.

Online-Banking sei kaum noch eine Altersfrage, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder. Der digitale Zugang zum Konto sei für die meisten selbstverständlicher als der Weg zur Filiale.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.