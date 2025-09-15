Gesundheit

Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Preis, sagte in Düsseldorf, binnen zehn Jahren habe etwa jeder sechste Standort geschlossen. Es gehe dabei nicht nur um ländliche Regionen, sondern auch um Städte.
Zu den Gründen zählen laut Preis Kostendruck und Probleme bei der Nachfolgesuche, wenn Inhaber in den Ruhestand gehen. Viele qualifizierte Menschen ziehe es in die Industrie.
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag Stabilisierungsmaßnahmen für die Branche vereinbart, zu denen auch Verbesserungen bei der Vergütung gehören.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.