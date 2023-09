Lehrkräftemangel

Wie der Sender RBB unter Berufung auf eine Linken-Anfrage an den Berliner Senat berichtete, kündigten in den vergangenen sechs Jahren rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hauptstadt ihren Job . Allein im vergangenen Schuljahr seien es fast eintausend gewesen. Besonders stark sei der Anstieg unter den 35- bis 44-Jährigen.

Die Linken sehen die Ursache weitgehend in der starken Belastung der Lehrkräfte. Auch in anderen Ländern verschärft sich der Lehrermangel durch Aussteiger. In Nordrhein-Westfalen hätten vergangenes Jahr 800 Beschäftigte den Schuldienst verlassen , berichteten WDR und Neue Rhein/Neue Ruhr Zeitung; darunter fast 300 verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer . Die Zahl der Kündigungen in NRW habe sich innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht.