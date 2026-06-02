Es gibt immer mehr extremistische Propaganda gezielt für Jugendliche im Internet (Archivbild). (picture alliance / Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

Das geht aus dem neuen Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes hervor. Vor allem Rechtsextremisten und Islamisten, aber auch Linksextremisten nähmen Jugendliche und junge Erwachsene immer stärker ins Visier ihrer Propaganda. Dafür würden vor allem Soziale Netzwerke wie Instagram, Tiktok, Telegram, Facebook oder die Videoplattform Youtube genutzt. In einem Sonderkapitel des Jahresberichts heißt es, die Propaganda habe sich dem Alltag und dem Medienkonsum der Jugendlichen angepasst.

Der Berliner Verfassungsschutz sieht das Entstehen einer neuen rechtsextremistischen Jugendkultur, für die das Internet eine Schlüsselrolle einnimmt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte bereits im vergangenen Jahr vor einer zunehmenden Radikalisierung meist junger Menschen in Sozialen Nerzwerken.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.