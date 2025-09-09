OECD-Bericht

Demnach hatten im Jahr 2024 in Deutschland etwa 40 Prozent der 25-34 Jährigen einen Hochschulabschluss. Das waren sieben Prozentpunkte mehr als 2019. Im OECD-Schnitt haben 48 Prozent der jungen Erwachsenen einen Universitätsabschluss, also acht Prozentpunkte mehr als hierzulande.
Gleichzeitig ist der Anteil der jungen Erwachsenen ohne Hochschulreife oder Berufsausbildung in Deutschland den Angaben zufolge von 13 auf 15 Prozent angestiegen. Unter den EU-Mitgliedstaaten haben nur Italien, Portugal und Spanien einen höheren Anteil. Deutschland investiere mit mehr als 15.000 Euro pro Schüler aber überdurchschnittlich viel in Bildung.
