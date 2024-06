Die Zahl der Photovoltaikanlagen an deutschen Häusern steigt. (picture alliance / Rupert Oberhäuser )

Laut Daten der Bundesnetzagentur wurde bereits in den ersten vier Monaten dieses Jahres eine neu in Betrieb genommene Solarstromleistung in Höhe von mehr als fünf Gigawatt registriert. Das entspricht einem Anstieg von rund 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Bundesverband Solwarwirtschaft rechnet nach eigenen Angaben auch für das gesamte Jahr mit einem Plus im zweistelligen Prozentbereich. Sein Hauptgeschäftsführer Körnig verwies unter anderem auf eine hohe Nachfrage nach solaren Balkonkraftwerken. Zuden setzten nun auch Unternehmen verstärkt auf Photovoltaik und Speicherlösungen, sagte Körnig. Er führte dies auch auf den jüngsten Bürokratieabbau in diesem Bereich zurück.

Die Bundesregierung strebt an, dass der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in Deutschland bis 2030 bei 80 Prozent liegt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.