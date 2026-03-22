Einzelhandel

Passanten in einer Dortmunder Einkaufsstraße (www.imago-images.de)

Das zeigt eine Schätzung des Handelsverbands Deutschland HDE, über die die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Für 2026 wird ein Rückgang um weitere 4.900 Läden auf dann noch 296.600 Geschäfte erwartet. Schließungen und Neueröffnungen sind dabei bereits berücksichtigt. Seit der deutschen Wiedervereinigung lag die Zahl der Geschäfte laut HDE noch nie unter 300.000. Verbandspräsident von Preen erklärte, viele Innenstädte litten bereits jetzt sichtlich unter Leerständen. Die Lage sei vor allem bei vielen mittelständischen Händlern ernst.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.