Wetter

Immer wieder Schauer oder Gewitter, 19 bis 26 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Südosten gebietsweise gewittriger Regen. Auch von Westen und Nordwesten aufkommende schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter. Nach Osten und Nordosten aufgelockert und trocken. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Am Tag viele Wolken und zeitweise schauerartiger Regen sowie vor allem in der Mitte und dem Süden einzelne kräftige Gewitter, 19 bis 26 Grad.