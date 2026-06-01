Ausbruch in Ostafrika

Die Impfallianz Gavi stellt 50 Millionen Dollar für den Kampf gegen Ebola zur Verfügung (Archivild). (picture alliance/ZB/Sascha Steinach)

Die Organisation erklärte in Genf, mit dem Geld solle der Einsatz vielversprechender Mittel gegen die gefährliche Bundibugyo-Virusvariante noch vor der offiziellen Zulassung ermöglicht werden. Mit diesen Präparaten seien bei ersten Tests ermutigende Ergebnisse erzielt worden. Der US-Biotechkonzern Moderna erklärte, er entwickle in Zusammenarbeit mit "Cepi" - einer weiteren Impfallianz - ein Vakzin gegen die Virusvaruiante. "Cepi" stelle dafür bis zu 50 Millionen Dollar zur Verfügung. Bislang gibt es gegen das Bundibugyo-Virus weder eine zugelassene Impfung noch Medikamente.

Durch den Ebola-Ausbruch sind im Osten der Demokratischen Republik Kongo und im benachbarten Uganda nach Schätzungen bislang rund 350 Menschen gestorben.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.