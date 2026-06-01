Ausbruch in Ostafrika
Impf-Allianz stellt 50 Millionen Dollar gegen Ebola bereit

Die internationale Impfstoff-Allianz "Gavi" stellt 50 Millionen US-Dollar zur Eindämmung des Ebola-Ausbruchs im Osten Afrikas bereit.

    An einem Gebäude in Genf befindet sich das Schild von Gavi.
    Die Impfallianz Gavi stellt 50 Millionen Dollar für den Kampf gegen Ebola zur Verfügung (Archivild). (picture alliance/ZB/Sascha Steinach)
    Die Organisation erklärte in Genf, mit dem Geld solle der Einsatz vielversprechender Mittel gegen die gefährliche Bundibugyo-Virusvariante noch vor der offiziellen Zulassung ermöglicht werden. Mit diesen Präparaten seien bei ersten Tests ermutigende Ergebnisse erzielt worden. Der US-Biotechkonzern Moderna erklärte, er entwickle in Zusammenarbeit mit "Cepi" - einer weiteren Impfallianz - ein Vakzin gegen die Virusvaruiante. "Cepi" stelle dafür bis zu 50 Millionen Dollar zur Verfügung. Bislang gibt es gegen das Bundibugyo-Virus weder eine zugelassene Impfung noch Medikamente.
    Durch den Ebola-Ausbruch sind im Osten der Demokratischen Republik Kongo und im benachbarten Uganda nach Schätzungen bislang rund 350 Menschen gestorben.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.