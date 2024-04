Die Kindersterblichkeit ist dank Impfungen weltweit deutlich zurückgegangen. (picture alliance/dpa)

Das teilte die Weltgesundheitsorganisation im Rahmen der Weltimpfwoche mit. Die Kindersterblichkeit sei in den letzten fünf Jahrzehnten weltweit um 40 Prozent gesunken. Dabei habe die Masernimpfung den größten positiven Einfluss. Die WHO gibt in ihrem Untersuchungsbericht an, dass die Zahl der geimpften Kinder seit Mitte der 70er Jahre massiv gestiegen sei. So waren vor 50 Jahren nur fünf Prozent der Kinder gegen Diphterie, Keuchhusten und Tetanus immunisiert. Heute sind es weltweit 85 Prozent.

