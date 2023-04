Nach Angaben der Arzneimittel-Importeure zeichnen sich weitere Lieferengpässe ab. (picture-alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Ab Mai müssten die Hersteller den Krankenkassen für bestimmte Medikamente einen zusätzlichen Rabatt von 20 Prozent einräumen, sagte der Vorstand des Verbands der Arzneimittel-Importeure Deutschlands, Geller, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei zu befürchten, dass viele Unternehmen ihre Produkte dann nicht mehr in Deutschland anböten. Derzeit gibt es in Deutschland bereits Lieferengpässe bei rund 480 Medikamenten. Zumeist handelt es sich dabei um Generika, also Medikamente deren Patentschutz ausgelaufen ist und die von mehreren Herstellern produziert werden. Die Erhöhung der Rabatte erfolgt aufgrund des Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassenversicherung. Die Krankenkassen verzeichneten zuletzt ein Defizit von 17 Milliarden Euro.

